【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の「全日本キャバクラ大運動会」収録現場にモデルプレスが潜入。総勢90人以上のキャストとゲスト6人が真剣勝負で戦った様子を紹介する。【写真】国立代々木競技場で開催された「全日本キャバクラ大運動会」◆「CHANCE ＆ CHANGE」運動会開催同番組は「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに