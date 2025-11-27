【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比142.44ドル高の4万7254.89ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が米景気を下支えするために利下げを継続するとの期待から、買い注文が先行した。