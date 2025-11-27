大規模な火災が起きた香港北部・新界地区の高層住宅群＝26日（共同）【香港共同】めらめらと燃えさかる集合住宅を、人々がぼうぜんとした様子で見つめていた。26日、香港北部で発生した高層住宅群の火災。煙のにおいが立ちこめ、爆発音が響き渡る。30階に40年以上住む男性（73）は「妻と連絡が取れなくなった」と沈痛な面持ちで語った。男性は家を失った大勢の住民と共に近くの中学校に避難。スマートフォンで「逃げてくれ」と