この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじ中学生の時のトラウマで男性恐怖症になり父親とも話せなかった娘。徐々に明るさを取り戻し、18歳になった彼女が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。夜のドライブで久しぶりに向き合った母と娘。沈黙のあと、娘は「彼とのことをちゃんと話したい」と語り始めた。年齢のことはわかって