1975（昭和50）年11月27日、北海道三笠市の北炭幌内炭鉱でガス爆発があり、31人が閉じ込められた。7人を病院に収容したが、10人が死亡、14人が行方不明に。坑内には煙が充満して消火、救出活動は難航したため全山を水没させ、死者は計24人となった。水を抜いて生産を再開したが、89年9月に閉山した。