香港北部の高層住宅の団地で26日午後、大規模な火災が発生し、これまでに消防士（37）1人を含む14人が死亡しました。現場の団地には高層住宅8棟、合わせて約2000戸が入っていますが、うち7棟に火が燃え広がったということです。出火当時、現場では外壁の補修工事が行われていて、地元メディアは「竹の足場から火の粉が風で燃え移った」との見方を伝えています。