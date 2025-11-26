AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第5節が26日に行われ、ヴィッセル神戸はアウェイで上海申花（中国）と対戦した。神戸は4試合が消化したACLEで3勝1敗の現在1位。前節は蔚山HDとの対戦でジェアン・パトリッキのゴールを守り抜き、1−0で勝利を収めている。今節は大迫勇也を最前線に据え、2列目には右から佐々木大樹、井出 遥也、汰木康也を配置する4−2−3−1のシステムで上海申花との一戦に臨んだ。