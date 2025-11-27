27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万9680円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては120.93円高。出来高は5337枚となっている。 TOPIX先物期近は3367ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は11.50ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物