高市首相（自民党総裁）と野党４党首による初の党首討論が２６日、国会で行われた。首相は中国について「対話を通じてより良い関係を作って、国益を最大化するのが責任だ」と述べ、日中関係改善に取り組む考えを強調した。立憲民主党の野田代表は、台湾有事が集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態」になり得るとした首相の国会答弁に中国が反発していることについて、「国益を損なう。独断専行（の発言）だったのではな