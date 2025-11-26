11月25日の金融市場は、FRBの利下げ観測が高まる一方、ドル円は1ドル=156円台後半と円安が進んだ。利下げ期待とドル高が同時進行する「ねじれ」は調整を招きやすいが、例外的に資金の受け皿になっているのがAI関連銘柄だ。【こちらも】ビットコイン底値観測利下げ期待とドル高の「ねじれ」が示すもの単純な生成AIブームではなく、企業が知識と作業を外部化できる第2の脳と手足を本気で整備し始めたからである。筆者は、Obs