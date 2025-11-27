俳優の高田里穂が、27日発売の『FRIDAY』に表紙＆巻頭9ページで登場する。【写真】色気全開！圧巻の美ボディで魅せる高田里穂圧巻の美ボディが際立つ大人セクシーなグラビアを披露。また、2ページにわたって、写真集の裏話などを語ったロングインタビューも掲載している。そのほかにも、2nd写真集『I am Ina』を発売する榎原依那、『ウルトラマンデッカー』出身の村山優香、声優ユニット『AiScReam』のメンバーである大西亜