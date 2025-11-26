メ～テレ（名古屋テレビ） 「ながらスマホ」が原因の交通事故で息子を亡くした男性が、愛知県の警察署で犯罪被害者支援について講演しました。 警察や行政機関でつくる「一宮警察署被害者支援連絡協議会」の定例総会で講演したのは、則竹崇智さん(55)です。 則竹さんの息子の敬太さん(当時9歳)は、2016年10月にトラックにはねられ死亡しました。 運転手は「ながらスマホ」をしていました。 則竹さんは当時の経験を