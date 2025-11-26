中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月26日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は26日の記者会見で、台湾が国防予算を400億ドル（1ドル＝約157円）増額すると発表し、米国在台湾協会のレイモンド・グリーン氏が歓迎の意向を示したとの質問に、米台間の公式往来と軍事関係に反対する中国の立場は一貫していると表明し、台湾民進党当局の「武力で統一を拒み」「武力で独立を図る」くわだては成功しないと強