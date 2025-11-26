11月26日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第５節で、勝点９で首位のヴィッセル神戸が、同４で12チーム中11位の上海申花と敵地で対戦。２−０で中国勢を撃破し、首位の座をがっちりキープした。31分に井手口陽介、39分に山川哲史が得点。その後、反撃に遭い、ゴールネットを揺らされる場面もあったが、オフサイドとファウルで失点を免れた。さらに82分、PKの大ピンチを迎えたものの、