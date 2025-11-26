ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値156.64高値156.68安値155.65 158.03ハイブレイク 157.35抵抗2 157.00抵抗1 156.32ピボット 155.97支持1 155.29支持2 154.94ローブレイク ユーロ円 現値180.94高値181.27安値180.35 182.28ハイブレイク 181.77抵抗2 181.36抵抗1 180.85ピボット 180.44支持1 179.93支持2 179.52ローブレイク