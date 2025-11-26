各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 3.483（+0.025） 米10年債4.017（+0.021） 米30年債4.665（+0.016） ドイツ2.678（+0.006） 英国4.465（-0.029） カナダ3.157（+0.009） 豪州4.529（+0.101） 日本1.805（+0.006） ※米債以外は10年物