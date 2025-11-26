きょうの為替市場、ドル円は買戻しが優勢となっており、１５６．６５円付近まで戻している。ＮＹ時間に入って発表の米新規失業保険申請件数が予想を下回り、４月半ば以来の低水準となったことで、ドル高の反応が見られている。ただ、市場ではＦＲＢの１２月利下げ期待が復活し、短期金融市場ではほぼ確実視している状況。 一方、日本の財政不安が燻る中、円は短期的に軟調な局面が続くとの見方も根強く、ドル円の下値をサポ