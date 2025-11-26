キリンホールディングス（ＨＤ）が主催する体験型イベント「からだウォーズ」が２６日、日本科学未来館（東京都江東区）で始まった。免疫の機能や仕組みを親子で楽しく学んでもらい、感染症予防や免疫機能向上への関心を高めてもらう。イベントでは、免疫細胞とウイルスの戦いをテーマにしたリズムゲームや玉投げゲームを体験できるほか、免疫細胞の名称や機能、ウイルスに感染しやすい人の傾向などを紹介するパネルを展示して