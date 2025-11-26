２４日放送の日本テレビ系「県民スター栄誉賞」では４７都道府県ごとに地元民の投票で選出された、最も表彰したい「県民スター栄誉賞」が発表された。これを受け、米パドレスのダルビッシュ有投手が２５日付でＸ（ツイッター）投稿し、「投票してくださった皆様ありがとうございました」と記した。大阪府はダルビッシュが１位、２位・吉村洋文知事、３位・岡田准一が続いた。番組にも出演した吉村知事は「岡田さんに勝った？