STAYCが、2026年2月11日にリリースする1stフルアルバム『STAY ALIVE』のリリース前日となる2月10日に、ショーケースライブを神奈川 KT Zepp Yokohamaにて開催する。 （関連：STAYCの“人柄、ビジュアル、実力”すべてを堪能できる一夜に初の日本単独ライブでSWITHと紡いだ愛） 本公演のチケットは、FC先行が12月1日18時より開始となる。 （文=リアルサウンド編集部）