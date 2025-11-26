EXILE NESMITHが、11月24日に熊本 くまもと街なか広場／サクラマチクマモト前で実施された『くまもと花博2025』エンディングイベントに登壇した。 （関連：EXILE THE SECOND NESMITH、パワフルにメッセージを届ける歌唱楽器やダンスも器用にこなす“人懐っこい愛されキャラ”） NESMITHは、フラワーデザインコンテスト及びミニガーデンコンテストの表彰式でプレゼンテーターを務めた他、大