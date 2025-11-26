【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の小栗旬が、11月26日放送の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜※この日は30分拡大）第9話にサプライズ登場。カリスマ演出家・蜷川幸雄氏を演じた。【写真】菅田将暉「もしがく」傷だらけの顔◆小栗旬「もしがく」レジェンド・蜷川幸雄氏役でサプライズ登場物語の舞台は渋谷・八分坂（はっぷんざか）。渋谷駅から徒歩8分で