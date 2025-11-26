女子プロレスのスターダムは26日、神田明神ホールで「第15回ゴッデス・オブ・スターダム〜タッグリーグ戦inKANDAMYOUJIN」を行った。ブルーゴッデス公式戦のIWGP女子王者の朱里・鹿島沙希組は玖麗さやか・さくらあや組を下して勝ち点8に伸ばして決勝トーナメントへ望みをつないだ。勝ち点6で並ぶチームの対戦はさくら、玖麗組の連携の良さに押されながらも朱里の蹴り技、鹿島のインサイドワークで10分21秒、鹿島が玖麗を