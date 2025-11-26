神戸―上海申花前半、先制ゴールを決める神戸・井手口（右奥）＝上海（ゲッティ＝共同）サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は26日、上海などで東地区1次リーグ第5戦が行われ、首位の神戸は敵地で上海申花（中国）を2―0で下し、4勝目（1敗）を挙げて勝ち点を12に伸ばした。上海申花は1勝1分け3敗で同4。神戸は前半に井手口と山川が得点し、逃げ切った。（共同）