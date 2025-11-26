三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）の第９話（３０分拡大）が２６日に放送され、俳優の小栗旬がサプライズ出演した。演出家の蜷川幸雄役で、小栗は「まさかこのような役をお受けする日が来るとは」と役柄に驚いた。第９話のストーリーは…クベ版「冬物語」を食い入るように見つめる男がいた。男は上演後、巫女の樹里（浜辺美波）に近づき「ちょっ