メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の広沢市長は公約に掲げていた0歳児からの保育料「完全無償化」について、来年度中の実現は「極めて厳しい」との見方を示しました。 広沢一郎市長は公約に0歳児からの保育料「完全無償化」などを掲げ、去年の市長選で当選しました。 しかし、26日の市議会本会議で岡本康宏議員（名古屋民主）からの個人質問に対し広沢市長は「完全無償化」の来年度中の実施は「極めて厳しい」との