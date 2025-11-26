民放連＝日本民間放送連盟は、コンテンツを許可なくAIに学習させないことなどを生成AIの開発者に求める声明を発表しました。民放連が出した「生成AIの開発・学習に関する声明」では、オープンAI社が提供する「Sora2」から、民放連の会員社が権利を持つアニメ等のコンテンツと同一、または非常によく似た画像が生成され、インターネット上に存在していると指摘。こうした生成物が出力される生成AIの学習は著作権を侵害するだけでは