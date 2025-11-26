前橋市の小川市長が部下の既婚男性とホテルで密会していた問題をめぐり、前橋市議会はきょう（26日）、提出予定だった市長の不信任決議案を取り下げました。部下の既婚男性と複数回ラブホテルで密会していた前橋市の小川晶市長はきのう（25日）、市議会の富田公輶議長に「27日をもって退職する」と退職願を提出しました。これを受けて、議会はきょう（26日）、市議会の各会派代表者会議と議会運営委員会を開き、提出予定だっ