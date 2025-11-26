11月26日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第５節で、勝点９で首位のヴィッセル神戸が、同４で12チーム中11位の上海申花と敵地で対戦した。１−３で敗れた４日前の天皇杯決勝から先発を大幅に変更。GKは権田修一が務め、前線は右から佐々木大樹、大迫勇也、汰木康也が名を連ねた。８分に右サイドを崩され、大ピンチを迎えるが、日本代表38キャップを誇る36歳のビッグセーブで防ぐ。