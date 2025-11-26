三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は26日、30分拡大で第9話が放送され、俳優の小栗旬（42）が事前告知なしのサプライズ登場を果たした。“世界のニナガワ”こと日本を代表する演出家で恩師の蜷川幸雄氏役で、蜷川さん役を演じるのはキャリア初。小栗は「まさかこのよ