聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は２６日、東京体育館で閉会式が行われ、日本初開催の祭典の幕が下りた。全２１競技に出場した日本勢は史上最多となる５１個（金１６、銀１２、銅２３）のメダルを獲得した。各会場には約２８万人の観客が訪れた。