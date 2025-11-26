ボートレース浜名湖の「オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯」が２６日、幕を開けた。田中京介（３４＝福岡）は５Ｒ、４カドからコンマ１１の好スタートを決め、１Ｍは２番差しでバック２番手争いに浮上。２号艇の川北浩貴に競り勝ち２着でゴールした。４１号機は２連率５０％の好素性機。「ターン回りがいい。グリップもしているし、行き足もいい。乗りやすさもある。何かなければ、このまま行くつもり」とす