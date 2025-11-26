ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」は２６日、幕を開けた。高野心吾（３７＝愛知）は４号艇の１Ｒ、スタートで後手に回るも二番差しから３着に入線。後半７Ｒは３コースからまくり差しが決まらなかったものの３着。２走ともなんとか舟券に絡んだ。「直線がいいので後半のスタートはためて行った。様子も見たけど、伸びてましたね。エンジンパワーだと思う。展示タイムが出るタイプじゃないのに、いく