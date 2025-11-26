政府が打ち出した大規模な経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案の規模が分かりました。追加の国債発行額は11兆円を超えます。政府は先週、21兆3000億円の経済対策を閣議決定し、裏付けとなる今年度の補正予算案の編成を進めています。関係者によりますと、補正予算案の一般会計の歳出はおよそ17兆7000億円で、財源の不足分を補うため、昨年度の補正予算での国債発行額の2倍近い11兆6000億円ほどの国債を追加発行してあてると