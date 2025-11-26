◆アジア・チャンピオンズエリート▽第５節神戸２―０上海申花（２６日・上海スタジアム）神戸が上海申花に２―０で勝利し、グループステージ突破へ向けて大きく前進した。前半にＭＦ井手口陽介、ＤＦ山川哲史のゴールで２点を奪い、アウェーの中でも主導権を握った。２点リードの後半３７分、上海申花ＦＷアンドレルイスのゴール左を狙ったＰＫを、ＧＫ権田修一が間一髪で止めた。守護神の存在感も光り、攻め込まれる場