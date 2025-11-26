既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題を受け、前橋市の小川晶市長（４２）が提出した退職願について、市議会は２６日、定例会が開会する２７日に採決する方針を確認した。市議会は同日付で辞職に同意する見通し。２６日の各派代表者会議と議会運営委員会では、富田公隆議長が「一身上の都合により２７日をもって退職したい」とした小川市長の辞職意向を伝えた。終了後、富田議長は記者団に「決断は一定程度評価できる