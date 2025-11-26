福岡管区気象台は26日午後、落雷と突風に関する福岡県気象情報第1号を発表した。福岡県では、27日昼前から夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。［気象概況］27日は、前線が九州を通過する見込みです。九州北部地方では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、福岡県では27日昼前から夕方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜