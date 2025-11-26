11人組グローバルボーイズグループ・INIの最新シングル『THE WINTER MAGIC（Present）』が、25日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に輝きました。INIは今回の首位獲得により、デビューシングル『A（Rocketeer／Brighter）』（2021/11/15付）から8作連続、通算8度目のシングル1位獲得となりました。■初週売り上げは自己最高の88万枚『THE WINTER MAGIC（Present）』の初週売り上げは88.0万枚で、INI初となる初