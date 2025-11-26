歌舞伎俳優の尾上眞秀が２６日、都内で行われた舘ひろしが主演する映画「港のひかり」（藤井道人監督）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。北陸の港町を舞台に、元ヤクザの三浦諒一（舘）と幸太（尾上／眞栄田郷敦）の長年にわたる友情を描いたヒューマンドラマ。現在１３歳の尾上は、本作が映画デビュー作。反響を聞かれると「友達とか担任の先生とか色々な先生が見てくれて、よかったよと言ってもらえてうれしかったです」