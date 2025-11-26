Mrs. GREEN APPLEの楽曲『ライラック』が、25日に発表された『2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング』カラオケ総合ランキング1位に輝きました。さらにグループとしては、『発売曲ランキング』や『アーティストランキング』などにも輝き、4冠を達成しました。業務用通信カラオケ『JOYSOUND』の歌唱回数に基づき集計した『2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング』。Mrs. GREEN APPLEは総合ランキングのほか『2025年発売曲ランキング