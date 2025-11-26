Image: Amazon 私は大きな音が苦手です。いや、好きな音楽なら大音量で聴いても嫌じゃないし、特にクラシック音楽なら全身で浴びるように楽しみたいので、厳密には大きな音全般が苦手なわけではありません。だから、耳に入ってくる音を選ぶなんて考えたことはありませんでした。でも、イヤープラグの「Loop」を使ったら、私には耳に入れたい音とそうじゃない音があることがわかりました。音