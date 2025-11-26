２０２５年度の国の一般会計の税収が８０・７兆円程度となり、初めて８０兆円を超える見通しになったことが２６日、政府・与党関係者への取材で分かった。政府は２５年度当初予算段階では７７・８兆円と想定していたが、２・９兆円ほど上振れする見込みだ。２４年度の７５・２兆円を上回り、６年連続で過去最高を更新する。２１日に閣議決定した総合経済対策の裏付けとなる２５年度補正予算案の編成に向け、財務省が新たに税収