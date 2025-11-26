【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比52銭円安ドル高の1ドル＝156円51〜61銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1562〜72ドル、181円05〜15銭。朝方発表された米新規失業保険の申請件数が市場予想よりも少なく、米雇用への懸念が和らいだことから円が売られドルが買われた。