女性ジョッキーとして国内最多の１３８２勝を挙げた宮下瞳騎手が１１月２６日、名古屋競馬場で現役最後のレースを終え、引退セレモニーが行われた。調教師試験に合格し、１２月１日付で転身。地方競馬を見てきた内尾篤嗣記者がエピソードをつづった。９５年１０月に名古屋でデビューした宮下瞳騎手は、妊娠を機に１１年８月に一度は引退した。母親として穏やかに過ごしていた１５年夏、当時３歳だった長男の優心くんが現役時代