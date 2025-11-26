タレントの若槻千夏（41）が26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。過去の夜遊び事情を明かした。この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にしてる女」。若槻は仕事と私生活のバランスについて「今はプライベート充実してますけど、昔は1日8本とか働いてたんで休みがなかった」と回顧。「若い時だからどうしても遊びたいんです。だからよく、スーツケースに入って運んでも