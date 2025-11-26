2026WÇÕ¤«¤é½Ð¾ì¹ñ¤¬32¤«¤é48¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤â4.5¤«¤é8.5¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤ê¡¢6¥Á¡¼¥àÃæ5°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø¿Ê¤à¸¢Íø¤âÄÏ¤á¤º¡¢3¾¡7ÇÔ¤Î»´ÇÔ¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¶¯²½ºö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£2010Ç¯Âå¤ÏÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤â²¤½£¤«¤é¥¹¥¿¡¼Áª