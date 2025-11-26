【ベツレヘム（ヨルダン川西岸）＝福島利之】ヨルダン川西岸のベツレヘムで２５日、今年４月に死去した前ローマ教皇フランシスコが現地を訪問した際に乗った車両を改造した「移動診療所」がお披露目された。カトリック教会系の人道支援団体「カリタス」が運用し、パレスチナ自治区ガザで子供向けの診療所として活用する予定だ。前教皇は、死去する直前まで、連日のようにガザ住民に電話し、励ましてきたことで知られる。今年の