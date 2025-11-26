巨人・田中将大投手が２６日、インスタグラムを更新。同僚と「第２回道民会」を開催したことを報告した。「２００ＷＩＮＳ」の文字と、北海道の地図をバックに両手を突き上げている田中将のイラスト入りＴシャツを全員で着用。北海道苫小牧市の銘菓「よいとまけ」やケーキも用意されており、「今回は大和も来ることが出来て、みんなに２００勝のお祝いもしていただきました」と感謝した。田中将は兵庫県出身ながら高校は駒大