11人組グローバルボーイズグループ・INIの楽曲『Present』が、26日発表の『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で、登場から3週目で初の1位を獲得しました。『Present』は、11月19日に発売されたINIの最新CDシングル『THE WINTER MAGIC（Present）』のタイトル曲。CDの発売に先駆け11月7日に配信が開始され、11/17付『週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初登場7位にランクインしました。11/24付のランキン