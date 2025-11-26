「SixTONES」の森本慎太郎（28）が26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。かつての上下関係について語った。この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にしてる女」。仕事環境で昔と変わったと思うことを聞かれた森本は「ほんと、昔の話ですけど、先輩たちが身に着けてるものがかっこいいからって、頑張って働いたお金でマネして買ってたんです」と回顧。先輩のマネをして身